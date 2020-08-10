شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يستهدف التعاقد مع «سمولينج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف نادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع مدافع نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد الإنجليزي كريس سمولينج خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى المدير الفني للنيراتزوري أنطونيو كونتي لتعزيز خطه الخلفي، فيما وجد ضالته في مدافع الشياطين الحمر الذي اكتسب خبرة اللعب في الكالتشيو بعدما قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي روما.

وأصبح «سمولينج» حاليًا أحد أهداف الفريق الإيطالي في سوق الانتقالات بعدما فشل الفريق في سعيه للتعاقد مع نيكولا ميلينكوفيتش، مدافع فيرونتينا، حسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

ويرتبط اسم «سمولينج» كذلك بالانتقال إلى يوفنتوس بعد تألقه في الدوري الإيطالي خلال موسم إعارته إلى ذئاب العاصمة الإيطالية روما.