شكرا لقرائتكم خبر عن المتهمون بسرقة فيلا الخطيب يمثلون الجريمة: كسرنا النافذة وكتبنا رسالة تهديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مثل المتهمون الثلاث، بسرقة فيلا الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الاثنين، جريمتهم أمام نيابة أكتوبر، بإشراف المستشار عبدالمجيد القصاص، المحامي العام.

قال المتهمون، وهم بستاني وابن عمومته وصديقهما جميعهم يعملون بكمبوند الأشجار، حيث فيلا الخطيب بمدينة السادس من أكتوبر، إنّهم استغلوا غياب «الخطيب»، وأفراد أسرته وقضاء عطلة صيفية في الساحل الشمالي، وكسروا نافذة بالفيلا، من خلالها تسللوا إلى حجرة نوم ابنه الخطيب وباقي أرجاء الفيلا، وسرقوا أجهزة إلكترونية وإكسسوارات. وشرح المتهمون، أنهم كسروا النافذة بـ«عتلة» حديدية.

وشهدت التحقيقات، اعتراف المتهمين على بعضهم البعض، إذ قال «الثاني» و«الثالث» إنّ «الأول» هو المحرض على الجريمة، وتخليوا عثروهم على آلاف الجنيهات.

وعقب إتمام الجريمة كتبوا رسالة بورقة تحمل خط يد أحدهم، والتي تضمنت عبارات تهديد «المرة دي قرصة ودن بس.. وإحنا وصلنا لبيتك»، لإبعاد الشبهات عنهم، وتشتيت جهود أجهزة الأمن، مستغلين الخلافات بين الأهلي ورئيس نادي الزمالك، مؤخرًا.

وواجهت النيابة، المتهمين بصورهم التي أظهرتها كاميرات المراقبة داخل وخارج الفيلا.

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