شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يخضع لجراحة بنيويورك غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقر الأطباء، غدا الثلاثاء، موعدًا للعملية الجراحية للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، في تمام الساعة الثامنة صباحا، بتوقيت نيويورك، بمستشفي «Presbyterian New York» بالولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقًا لمصادر خاصة، العملية الجراحية تستغرق حوالي 6 ساعات تقريبًا، وسيستمر آل الشيخ، في إقامته بالمستشفي حتى تمام الشفاء.
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