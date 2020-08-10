شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة انتقال «سانشو» إلى مانشستر يونايتد تتعقد بعد سفره إلى سويسرا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقدت صفقة انتقال النجم الشاب لنادي بروسيا دورتموند جادون سانشو إلى نادي مانشستر يونايتد بعد تأخر النادي الإنجليزي في حسمها خلال الوقت المحدد من نظيره الألماني.
وحسب صحيفة «كيكر» الألمانية، فإن الصفقة أصبحت صعبة الإتمام خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد مغادرة اللاعب مع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.
وأوضحت الصحيفة الألمانية أن بروسيا دورتموند طلب من مانشستر يونايتد دفع المبلغ المطلوب البالغ 120 مليون جنيه إسترليني قبل مغادرة الفريق الألماني إلى معسكره الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد.
ولم ينصاع الشياطين الحمر لطلب دورتموند، ليغادر اللاعب مع الفريق، اليوم الاثنين، إلى سويسرا للمشاركة في المعكسر، مما جعل الصفقة في مهب الريح.
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