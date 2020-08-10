شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب جامعة الملك سعود جاهز لاستقبال مواجهة الهلال والفتح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد السعودى لكرة القدم عن جاهزية ملعب جامعة الملك سعود في الرياض لاستقبال أولى المباريات بين الهلال والفتح ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين اليوم.

وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن أرضية الملعب جاهزة، إضافة إلى أنه تم العمل على توفير الملصقات الخاصة بمسافات التباعد بين الأفراد سواء للاعبين أو الإداريين أو الأجهزة الفنية والمعنيين بالمباراة، والفواصل الاحترازية الخاصة بمقاعد الإعلاميين، مع الالتزام بالتعليمات الوقائية الموجهة من وزارة الرياضة، لتطبيق الشروط والبروتوكولات المنصوصة وتعقيم الملعب ومرافقه.

ويسعى الزعيم متصدر الدوري السعودي للانفراد بالصدارة وتوسيع فارق النقاط بينه وبين النصر أقرب منافسيه الذي يقع في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الأزرق المركز الأول برصيد 54 نقطة، فيما يحتل نادى الفتح المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.