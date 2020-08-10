شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لـ«بروكيتش» بمقر الأهلى بعد تعيينه مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بجولة تفقدية في مقر الجزيرة، صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد توقيع عقود توليه المهمة وذلك بصحبة خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، وأمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي.
وشهدت الجولة تفقد المدرب التشيكي لمنشآت مقر النادي بالجزيرة ودولاب البطولات، بالإضافة إلى زيارة ملعب التتش. وقام «بروكيتش» بتوقيع تعاقده مع النادي بعد اجتماع مع رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة، وفي حضور خالد بيبو وأمير توفيق.
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