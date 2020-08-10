شكرا لقرائتكم خبر عن «بيرلو» يقرر رحيل 8 لاعبين من يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، حسم ملف الراحلين عن صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتولي أندريا بيرلو مهمة تدريب يوفنتوس، بعد الإعلان عن تعيينه بشكل رسمى لمدة عامين حتى يونيو 2022، خلفًا لماوريسيو سارى التي تمت إقالته عقب خروج السيدة العجوز من دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا ضد أولمبيك ليون.

وقالت الصحيفة إن أندريا بيرلو اجتمع مع إدارة يوفنتوس لحسم بعض الملفات الخاصة بالموسم الجديد في حضور أندريا أنييلى رئيس النادى، وعلى رأسهم اللاعبون الراحلون عن «إليانز ستاديوم».

وكشفت الصحيفة عن 8 أسماء يرغب أندريا بيرلو في رحيلها عن يوفنتوس، في إطار عملية التجديد داخل صفوف السيدة العجوز، وهم بليز ماتويدى وسامى خضيرة وجونزالو هيجواين ودانييلى روجاني، ماتيا دى تشيليو، فيديريكو بيرنارديسكى، دوجلاس كوستا والويلزى آرون رامسي.