شكرا لقرائتكم 6 معلومات عن التشيكي بروكيتش مدرب ناشئين الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادى الأهلى عن التعاقد مع المدرب التشيكى ميشيل بروكيتش كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال ألفترة المقبلة، فى ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلى أن بروكيتش يعد وأحد من أفضل مدربى العالم فى مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة فى هذا الملف.

يرصد " الخليج 365" بعض المعلومات عن التشيكى ميشيل بروكيتش المدير ألفنى الجديد لقطاع الناشئين للنادى الأهلى.

- بروكيتش يحمل رخصة UEFA PRO وهى أعلى الشهادات التدريبية التى يمنحها الاتحاد الأوروبى للمدربين والتى تتيح لهم تولى أكبر ألفرق والمنتخبات فى أوروبا.

- يحمل التشيكى رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم.

- شغل بروكيتش شغل منصب المدير ألفنى للاتحاد التشيكى لكرة القدم 2016- 2018، والمسئول عن فرق الناشئين.

Advertisements

- ساهم فى إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولى والأوروبي، بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و19 و21 فى حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا.

- تولى التشيكى بروكيتش منصب المدير ألفنى لقطاع الناشئين بنادى سلافيا براج أحد أكبر أندية جمهورية التشيك وقدم العديد من اللاعبين لصفوف ألفريق الأول ومنتخب التشيك وفرض أسمائهم على فرق القمة فى الدوريات الخمس الكبرى فى أوروبا.

- نجح بروكيتش فى إعادة نادى دوكلا براج إلى الدورى التشيكى الممتاز بعد غياب 20 عامًا.

أعلن مسئولو النادى الأهلى عن التعاقد مع المدرب التشيكى ميشيل بروكيتش كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال ألفترة المقبلة، فى ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلى أن بروكيتش يعد وأحد من أفضل مدربى العالم فى مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة فى هذا الملف.