شكرا لقرائتكم شاهد.. بروكيتش مدرب ناشئي الأهلي يتفقد مقر الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي بجولة تفقدية في مقر الجزيرة صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد توقيع عقود توليه المهمة وذلك في صحبة خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، شهدت الجولة تفقد المدرب التشيكي لمنشآت مقر النادي بالجزيرة ودولاب البطولات، بالإضافة إلى زيارة ملعب التتش، جاء قرار التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش بعد دراسة شاملة للقطاع واحتياجاته، وكيفية النهوض به لمضاهاة قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية.

وكان الأهلي قد استقر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال الناشئين، في ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية.

ويحمل التشيكي بروكيتش رخصة UEFA PRO وهي أعلى الشهادات التدريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين والتي تتيح لهم تولي أكبر الفرق والمنتخبات في أوروبا، كما يحمل التشيكي رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA Children A team ».

يذكر أن «بروكيتش» شغل منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم 2016- 2018 ، والمسئول عن فرق الناشئين، وساهم في إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولي والأوروبي UEFA و FIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و 19 و 21 في حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا .

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كما تولي بروكيتش منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براج أحد أكبر أندية جمهورية التشيك وأعرقها، وقدم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول ومنتخب التشيك وفرض أسماءهم على فرق القمة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا .

وقدم بروكيتش العديد من المشاريع القومية الكبرى في جمهورية التشيك لتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على سبيل الهواية.

ودفعت قدرات بروكيتش وفكره الرائد ميلان هنيليكا ، مفوض الحكومة التشيكية للرياضة للتصريح في وقت سابق بأن «ميشال بروكيتش على الأرجح يعد أحد أفضل المهنيين العاملين في الرياضة التشيكية بشكل عام من حيث إعداد المشاريع الاستراتيجية».

ونجح بروكيتش في إعادة دوكلا براج أحد أفضل الأندية في تاريخ التشيك إلى الدوري التشيكي الممتاز بعد غياب 20 عامًا.