شكرا لقرائتكم حرس الحدود: نتضامن مع المصري ونبدأ الاستعداد لوادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن إدارة ناديه أعلنت تضامنها بشكل رسمي مع المصري البورسعيدي، وقال حليم في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر :" النادي أعلن التضامن مع المصري ولم نمانع مطلقا في تأجيل المباراة وليس لدينا أي مشكلة، وضعنا أنفسنا في نفس الموقف، والكل مُعرض للإصابة بالفيروس".

وأضاف: "سنخوض "تراي ماتش" استعدادا لمباراة وادي دجلة الجمعة المقبلة في القاهرة، وسندخل معسكر مغلق قبل اللقاء بيومين".

وواصل: "تأجيل المباراة لها جانب سلبي، وهو أن اللاعبيون كانوا سيحصلون على فورمة المباريات الرسمية وإعطائهم ثقة أكبر، في المرحلة الحالية، وكنا سنواجه دجلة الذي لم يخوض أي مباراة رسمية حتى الآن بمستوى أفضل".

Advertisements

وأكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصرى أن اتحاد الكرة قرر تأجيل لقاء المصرى أمام حرس الحدود، الذى كان محددا له عصر اليوم، بعد إصابة 16 من عناصر فريق المصرى بفيروس كورونا عقب المسحة التى أجراها الفريق قبل 48 ساعة من اللقاء.

على الجانب الآخر، أكد طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، أنه دخل عزلاً منزلياً للتعافى من وباء كورونا الذى ثبت إصابته به خلال الساعات الماضية، وأن لاعبى فريقه غادروا معسكر برج العرب بالكامل، وقال العشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حتى مباراة الزمالك لم يكن لدينا أى حالة مصابة بكورونا، وعقب إجراء المسحة ظهرت عليا بعض الأعراض مثل تكسير فى الجسم وألم فى الحلق وثبت بعدها إصابتى بكورونا مع 16 فردا من المصرى".

وأضاف العشرى، "على الفور عزلت نفسى فى بيتى بالإسكندرية مع الدكتور عبد الحليم كامل، وتناولت الأدوية الموجودة فى بروتوكول وزارة الصحة وبدأت حالتى تتحسن، ولكن حالة أحمد عبد الفتاح حارس المصرى هى الأسوأ فقد دخل مستشفى بورسعيد وأصيبت كل عائلات لاعبى المصرى المصابين بحالة هلع خوفاً على لاعبيهم وأنفسهم".

وتابع المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، "معسكر الفريق انقلب رأساً على عقب فور علمنا بالخبر، وقررنا على الفور إنهاء المعسكر وعودة اللاعبين لبورسعيد، فيما خضع اللاعبون غير المصابين لمسحة جديدة فى السابعة صباح اليوم بعد مخالطتهم للمصابين، وكان معنا فى الفندق فريق طنطا ومخالط لنا ومع ذلك جاءت عيناته سلبية"