شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. عمرو السولية يخضع لجلسة استشفاء بالثلج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، لجلسة استشفائية على هامش مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب الفوز على إنبي في مباراة الأمس، والتي جمعت الفريقين على استاد الثقاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة، ونشر السولية صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام خلال خضوعه لجلسلة استشفاء بالثلج على هامش مران الفريق.

كما نشر أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، صورة عبر انستجرام ظهر فيها مبتسماً خلال لقاء الأمس، رغم بقائه على دكة بدلاء الفريق، حيث يميل فايلر إلى الاعتماد على محمد هاني لتجهيزه لقيادة الجبهة اليمنى في ظل رحيل فتحر مع نهاية الموسم الجاري بانتهاء تعاقده مع الأهلي.

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السولية

وعقد رينيه فايلر محاضرة فنية للاعبى الأهلى قبل انطلاق المران الصباحى الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم، الاثنين، وحرص السويسرى خلال حديثه مع اللاعبين على توضيح النقاط السلبية والإيجابية فى مباراة الفريق أمام انبى أمس.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة انبى أمس، وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على أنبى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدورى الممتاز، سجل محمد هانى هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع فى المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدورى التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، فيما توقف رصيد إنبى عند 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.