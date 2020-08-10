شكرا لقرائتكم حارس إنبي: اللعب للأهلي والزمالك شرف لأى لاعب ولكن الأولوية للاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكـد محمود جـاد حارس مرمى فريق إنبي، أنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر الأول أو الأوليمبي مستقبلا، مشيرًا إلى أنه يفكر في الاحتراف خارج مصر، مؤكدًا بأن الانضمام للأهلي أو الزمالك شرف كبير بالنسبة له، وقال جاد في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "أحظى بتقدير كبير من جانب الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمي طولان، وأتمنى تقديم مستوى أفضل خلال المباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام".

وأضاف حارس إنبي: "أفكر كثيرا في الاحتراف الخارجي، والانضمام للأهلي أو الزمالك شرف كبير".

وأكمل: "لا أحد يستطيع رفض الانضمام لأي نادٍ سواء الأهلي أو الزمالك بالطبع، ولكن لو وصلني عرض للاحتراف خارج مصر، سأتخذ تلك الخطوة ولكن لابد أن استمر بنفس المستوى".

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وواصل جاد: "كنت سأنضم لمنتخب مصر قبل التوقف بسبب "كورونا"، وأتمنى الانضمام لصفوف المنتخب الأول أو الأليمبي".

وأعرب جاد عن سعادته بالأداء الذي ظهر عليه في الفترة السابقة، مؤكدًا أنه كان سعيد بردود أفعال الجميع، وأنه كان مستمتع بمباراة الأهلي وإنبي رغم خسارة فريقه.

وختم:" أتحمل جزء من المسئولية في هدف الأهلي الأول، ولكن لم اهتز مطلقا وأكملت المباراة بشكل جيد".

وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على أنبى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدورى الممتاز، سجل محمد هانى هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع فى المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدورى التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، فيما توقف رصيد إنبى عند 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.