شكرا لقرائتكم سمير حلبية: أتمنى ألا يكون هناك تأجيل آخر للمصري بعد مباراة الحرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، على قرار تأجيل مباراة فريقه في الدوري العام أمام حرس الحدود، عقب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وقال حلبية في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" تدخل الدكتور أشرف صبحي، مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، أنهى الأزمة تماما وتم تأجيل المباراة".

وأضاف:" كل ما يقال عن وجود تهاون غير صحيح مطلقا، نقيم في معسكر مغلق منذ 18 يومًا، وخضنا لقاء الزمالك في الدوري، ولم يدخل أو يخرج أحد، لكن قد يكون هناك احتكاك حدث في المطعم أو في أي مكان داخل الفندق".

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وحول المباراة الودية مع فريق الشباب، وقال:" قمنا بإجراء مسحة للاعبين الشباب قبل اللقاء، وشرحنا ذلك لمسئولي اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وتفهموا ذلك، ونشيد بقرار التأجيل، ونتمني أن يكون التأجيل مباراة واحدة، وليس أكثر من ذلك".

كما كشف سمير حلبية عن موقف ناديه من بيع كريم العراقي ومحمود وادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال حلبية:" هناك أحاديث بالفعل من جانب الأندية، لكن القيد متوقف حاليا بالنسبة لنا، ولا نلتفت لأي عروض لضم أي لاعب من صفوف المصري".

وواصل:" في حالة اتخاذ إدارة المصري قرار البيع، سنبحث عن العرض الأعلي فقط، ولن ننظر لأسماء الأندية