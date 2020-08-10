شكرا لقرائتكم مختار مختار يقرر تدريب الإنتاج الحربي على فترة واحدة حتى مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى تدريب لاعبيه على فترة واحدة حتى مواجهة الاهلى حيث حصل اللاعبين الذين تدربوا على فترتين طوال الماضية وخاضوا المباراتين الوديتين على راحة من التدريبات أمس الاحد على أن ينضموا لزملاءهم بداية من اليوم ويخوض الفريق تدريباته عصراً بشكل يومى حتى ملاقاة الاهلى الجمعة المقبلة ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية خوفاً من الاصابات ،وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصرالسبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الاول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

وقاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، فريقه فى المباراة الودية مع طلائع الجيش بعدما أجرى نجم الأهلى الأسبق مسحة تأكيدية لفيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية أيضاً، ليتأكد من شفائه بشكل تام من الفيروس، وأشرك عدد كبير من لاعبيه للإطمئنان على جاهزيتهم لمواجهة الاهلى بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

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وكان مختار قد أدار ودية فريقه مع نادى مصر التى انتهت بالتعادل السلبى مساء الجمعة، فور علمه بسلبية مسحته، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى شفاء كل عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزاً لعودة بطولة الدورى، وكان آخر لاعب بالفريق مصاب بكورونا قد ظهرت نتيجة المسحة الخاصة به مساء الجمعة وجاءت سلبية.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي والمقرر اقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التي ظهرت في تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذي اُجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي