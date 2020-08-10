شكرا لقرائتكم شيفاز المكسيكي يقيل مدربه تينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي شيفاز المنافس في الدوري المكسيكي الأول لكرة القدم صباح الاثنين أنه استغنى عن خدمات مدربه لويس فرناندو تينا، بعد 3 مباريات لم يهز فيها الشباك ببطولة الدوري.

وتولى المكسيكي تينا تدريب النادي المنتمي إلى مدينة غوادالاخارا في سبتمبر من العام الماضي وفاز الفريق تحت قيادته ثماني مرات في 21 مباراة في الدوري.

وقال النادي في بيان: نود تقديم الشكر إلى لويس فرناندو تينا على ما بذله من جهد مع شيفاز خلال فترة وجوده هنا، وسنعلن قريبا عن أسم المدرب الجديد الذي سيعيد النادي إلى القمة.

وسبق لتينا تدريب فريقي كروز أزول وأميركا كما قاد المنتخب المكسيكي للفوز بالذهبية الأولمبية في لندن عام 2012. ويعتبر شيفاز من أكثر أندية الدوري المكسيكي نجاحا لكنه فشل في الوصول للأدوار الاقصائية في المواسم الخمسة الأخيرة.