شكرا لقرائتكم المسحل: السويكت مثل رئيس برشلونة.. وهذه قصة مايكون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الجهات المسيئة للمنظومة الرياضية ستحال إلى اللجنة المعنية، معتبراً أن انتقادات صفوان السويكت رئيس النصر تجاه "تقنية الفيديو" تشابه انتقادات جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني.
وكشف المسحل في مقابلة مع "العربية" أن الاتهامات التي تمس الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتخذ بشأنها الإجراء القانوني اللازم، مضيفا أن المسيئين للمنظومة الرياضية سيحالون إلى اللجان المعنية.
ولدى سؤاله عن سبب عدم مشاركة البرازيلي مايكون، مدافع النصر، في مباراة فريقه، أجاب المسحل بأن أي شخص يقدم إلى السعودية في الفترة الحالية يوقع على تعهد بالتزامه بالحجر 7 أيام، بحسب إجراءات وقاية.
وأضاف المسحل أن عددا من الحكام أنهوا 6 أيام من الحجر قبل بداية الجولة ليأتي الرفض من "وقاية" بعدم إشراكهم حتى إنهاء الأيام المطلوبة، بالإضافة إلى عدم قدرة الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي، على حضور مباريات الجولة بسبب توقيعه على التعهد نفسه.
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