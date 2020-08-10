شكرا لقرائتكم برشلونة يرفع راية التحدي أمام بايرن في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يؤكد برشلونة أنه سيكون ندا قويا لبايرن ميونخ في مواجهتهما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم فوزه غير المقنع على نابولي 3-1 يوم السبت.

وبفضل أهداف في الشوط الأول حملت توقيع كليمونت لينغليه وليونيل ميسي ولويس سواريز تقدم برشلونة إلى دور الثمانية الذي ستقام مبارياته في لشبونة حيث سيواجه بطل ألمانيا الذي سحق تشيلسي 4-1 إيابا و7-1 إجمالا في دور 16.

وربما تبدو نتيجة فوز برشلونة الإجمالية على نابولي 4-2 كبيرة على لوحة الإعلانات لكنها في الواقع لم تكن كذلك تماما إذ سيطر الفريق الإيطالي الذي يقوده جينارو غاتوزو على اللعب

في شوط المباراة الثاني بعد أن هز لاعبه لورينتسو إنسيني الشباك في نهاية الشوط الأول.

لكن رغم ذلك فإن مدرب برشلونة كيكي سيتيين يؤكد أنه لا ينبغي التقليل من فرص فريقه في المواجهة مع بايرن الذي حصد الثنائية المحلية بعكس النادي الكاتالوني الذي فشل في الدفاع عن لقب الدوري ولم يحصل على أي لقب أخر أيضا.

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وقال مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي: ستكون مهمة صعبة بالنسبة لنا لأنهم قدموا موسما ممتازا وهيمنوا على مواجهتهم، سيكون الأمر صعبا علينا وسيكون كذلك عليهم أيضا. إنهم فريق ممتاز لكننا كذلك أيضا.

وأضاف لويس سواريز مهاجم برشلونة ومنتخب أوروغواي : بالنسبة لمباراة واحدة يمكن لأي طرف أن يحصل على فرصة، لذا فإن الحظوظ متساوية وبنسبة 50-50، بايرن فريق كبير وهو أحد المرشحين للفوز بلقب البطولة لكن ستكون هناك مواجهة بين 11 لاعبا من كل فريق طوال 90 دقيقة.

وسبق لبرشلونة الفوز على بايرن في قبل نهائي البطولة في 2015 في أخر عام توج فيه النادي الإسباني باللقب بعد أن سبق وخسر 7-0 إجمالا أمام النادي البافاري في قبل نهائي البطولة في 2013، وفي دوري الأبطال في الموسمين الماضيين فشل برشلونة في الحفاظ على نتائج كبيرة ذهابا عندما أهدر تقدمه 4-1 على روما في 2018 وفشل أيضا في الحفاظ على فوزه ذهابا على ليفربول 3-0 في العام الماضي.

ويقول لاعب الوسط سيرجي روبرتو إن إقامة المواجهة من مباراة واحدة فقط يعني أن النتائج والأداء في المباريات السابقة ربما لا يكون لها دور حاسم، وأضاف: كل مباراة ستكون مستقلة بذاتها، لا يوجد فريق مرشح للتفوق في دوري الأبطال هذه المرة. أي فريق يمكن أن يفوز أويخسر في مباراة واحدة، كل مباراة ستبدو وكأنها مباراة نهائية ولذا فإنه سيتعين عليناأن نكون في قمة التركيز.

لكن لاعب بايرن الأسبق لوتار ماتيوس كان له رأي آخر وقال إن ناديه السابق هو الفريق المرشح بقوة للفوز في مباراة الجمعة المقبل، وقال لشبكة "سكاي سبورتس" في ألمانيا: بالطبع برشلونة يملك من النوعية ما يكفي لتقديم أفضل أداء على مستوى مباراة واحدة. لكني أعتقد أن بايرن لا يمكن أن يخسر في مواجهة تشكيلة برشلونة الحالية إلا إذا ارتكب الكثير من الأخطاء وواجهته الكثير من العثرات.