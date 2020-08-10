«لم يعثروا على أي متعلقات ثمينة» .. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن أن المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يعملون "جناينية" في رعاية حدائق الفيلا المسروقة، وأنهم لاحظوا خلو الفيلا من المقيمين بها، واستغلوا ترددهم لرعاية الحدائق، وتمكنوا من كسر النافذة، وسرقة كاميرا ديجيتال، ولاب توب، وأيباد، وجهاز ريسيفر.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب السرقة، لاعتقادهم أن الفيلا تحتوي على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، إلا أنهم لم يعثروا على أي متعلقات ثمينة، سوى المسروقات التي استولوا عليها، وفروا هاربين عقب ارتكابهم السرقة، واتفقوا على تقسم حصيلة المسروقات بينهم.

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وتم التوصل لهوية المتهمين، بعد أن تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا، والكاميرات المحيطة، حيث تم رصدهم، وبعرض صورهم تم التعرف عليهم، فتمكن رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من تحديد محال إقامتهم، وتم إعداد كمين لهم وضبطهم.

وأرشد المتهمون عقب القبض عليهم، عن المسروقات، حيث تم ضبطها، كما أرشدوا عن الأدوات المستخدمة فى كسر النافذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارات يفيد بتعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.