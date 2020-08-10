رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود التي كان من مقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء قرار تأجيل اللقاء من قبل اتحاد الكرة بعد إصابة 16 فردًا من فريق المصري بفيروس كورونا المستجد مابين لاعبين وأعضاء في الجهاز الفني.

وحسب ماذكره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في البيان الذي أصدره: “أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار ايجابية 12 حالة، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم ولعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم”.



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وأوضح: “وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد ظهر اليوم اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، حيث وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررا إقامتها بعد ساعات قليلة ، على أن يحدد موعدا جديدا للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن”.

وواصل: “جاء القرار على ضوء طلب اللجنة الطبية بالنظر مستقبلاً في إقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية لفيروس كورونا، حيث حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسميا في قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد، على أن تكون الحالات معتمدة رسميا من اللجنة الطبية”.

واختتم البيان: “كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضا للحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري”.