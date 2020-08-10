قبل ساعات من انطلاقها .. مباراة المصري والحرس أزمة كبيرة بعد إصابة 16 من الفريق بفيروس كورونا

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصرى أن اتحاد الكرة قرر تأجيل لقاء المصرى أمام حرس الحدود، الذى كان محددا له عصر اليوم، بعد إصابة 16 من عناصر فريق المصرى بفيروس كورونا عقب المسحة التى أجراها الفريق قبل 48 ساعة من اللقاء.

وكان اتحاد الكرة رفض فى البداية تأجيل اللقاء متمسكاً بإقامته فى موعده، مؤكدا أن ما حدث يعتبر إهمالا من فريق المصرى، ولا يمكن مكافأة الإهمال بتأجيل اللقاء.

وكان طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، قد أكد أنه دخل عزلاً منزلياً للتعافى من وباء كورونا الذى ثبت إصابته به خلال الساعات الماضية، وأن لاعبى فريقه غادروا معسكر برج العرب بالكامل.

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وقال العشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حتى مباراة الزمالك لم يكن لدينا أى حالة مصابة بكورونا، وعقب إجراء المسحة ظهرت عليا بعض الأعراض مثل تكسير فى الجسم وألم فى الحلق وثبت بعدها إصابتى بكورونا مع 16 فردا من المصرى".

وأضاف العشرى، "على الفور عزلت نفسىي فى بيتى بالإسكندرية مع الدكتور عبد الحليم كامل، وتناولت الأدوية الموجودة فى بروتوكول وزارة الصحة وبدأت حالتى تتحسن، ولكن حالة أحمد عبد الفتاح حارس المصرى هى الأسوأ فقد دخل مستشفى بورسعيد وأصيبت كل عائلات لاعبى المصرى المصابين بحالة هلع خوفاً على لاعبيهم وأنفسهم".

وتابع المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، "معسكر الفريق انقلب رأساً على عقب فور علمنا بالخبر، وقررنا على الفور إنهاء المعسكر وعودة اللاعبين لبورسعيد، فيما خضع اللاعبون غير المصابين لمسحة جديدة فى السابعة صباح اليوم بعد مخالطتهم للمصابين، وكان معنا فى الفندق فريق طنطا ومخالط لنا ومع ذلك جاءت عيناته سلبية