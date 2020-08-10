شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما غرم الأهلي صلاح محسن بعد مباراة خماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع محمد يوسف، مدرب الأهلى ومدير الكرة السابق، وبالتحديد أثناء فترة تولى الفرنسى باتريس كارتيرون المسئولية الفنية للفريق الأحمر، وكان محمد يوسف مدرباً عاماً ومديراً للكرة، وبعد انتهاء أحد التدريبات أبلغ يوسف صلاح محسن مهاجم الفريق بتغريمه مبلغا ماليا كبيرا بعد التأكد من لعبه مباراة كرة خماسى وهو الأمر الذى يخالف لوائح النادى خوفاً من تعرض أى لاعب للإصابة كما أن المشاركة فى مثل تلك المباريات يؤثر بالسلب على تجهيز اللاعبين للمباريات.

وغرم محمد يوسف أيضاً أكرم توفيق لاعب الأهلى فى وقتها والمعار للجونة حالياً بعد اعتراضه بشكل غير لائق على قرار كارتيرون بتغييره فى إحدى المباريات، مؤكداً لجميع اللاعبين أن مثل هذه الأمور غير مقبولة داخل القلعة الحمراء.