شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: قيم وأخلاقيات الشباب المصرى سلاحنا ضد التطرف والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصلت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، فعاليات اللقاء الثالث من البرنامج القومى مواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية تحت شعار"بالأخلاق... تستقيم الحياة" عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة أعضاء مراكز الشباب بمحافظة الجيزة،

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية تلك الملتقيات ودورها فى بث وتعظيم القيم الحميدة للمجتمع المصرى ودرء الأفكار الهدامة وفتح آفاق أمام الشباب للوعى والانتماء لوطنهم وقضايا مجتمعهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المختلفة.

شارك فى اللقاء الدكتور على مهدي_ مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، واستهل مقدمة البرنامج بأن الأخلاق قاطرة التنمية الشاملة لمصر منظومة القيم والأخلاق فى المجتمع تعد الحاكم الأول لسلوك المواطنين فى المجتمع، وتقوم بدورٍ جوهرى فى تقدم الشعوب والأوطان، وتمثل حافزا ووازعا لمزيد من العمل والإنتاج، فضلاً عن نشر الرقى والتحضر وازدهار كافة المجالات من خلال باب الأخلاق الذى تنطلق منه التنمية

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وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى أن التثبت من صحة الأخبار قبل تداولها، وتجنب ترويج الشائعات والأقاويل المغلوطة؛ والواجب علينا بأن نحصن أنفسنا بالطمأنينة وعدم مشاركة الأخبار التى تهدم استقرار وبناء الوطن، فقد ذم القرآن الكريم هذا السلوك، وبيّن عظمه عند الله وإن استهان به الناس؛ فقال سبحانه: {إِذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم}

ودعا الدكتور على مهدى الشباب بأن يتمسكوا بالأخلاق والصفات الحميدة ومواكبة الأعمال المجتمعية التى تساهم من الارتقاء بمقدرات الوطن

جدير بالذكر تنفذ فعاليات البرنامج بمحافظات الجمهورية بعدد 54 لقاء خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

تستكمل فعاليات البرنامج غدا الثلاثاء بمشاركة الشيخ السيد عرفه _عضو مركز الأزهر الفتوى الإلكترونية ويشارك أعضاء مراكز الشباب بمحافظة كفرالشيخ