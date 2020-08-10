شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد مدرب فريق السلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو فريق كرة السلة بنادى الزمالك بعيد ميلاد طارق سليم، المدير الفنى للفريق، على هامش التدريب اليومى الذى يخوضه الفريق، حيث تم إحضار تورتة للاحتفال بحضور لاعبى الفريق، وكلك أفراد الجهاز الفني والإدارى بالقلعة البيضاء.

وتولى سليم المهمة بالفريق خلفا لعصام عبدالحميد الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق ، فى ظل الخبرات التى يتمتع بها ، حيث سبق وتولى تدريب الجزيرة و الجيش و غيرها من الأندية بليبيا ودبى.

أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا إلى الأندية المقرر لها استكمال النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة يؤكد فيه على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل استئناف النشاط، وأكد الخطاب المرسل إلى الأندية أنه من الضروري على الأندية موافاة الاتحاد بما يفيد عمل الكشف الطبي والفحوصات الطبية المذكورة في كود وزارة الشباب والرياضة الصادر من اللجنة الطبية العليا.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

Advertisements

بالإشارة الى خطابنا رقم 2398 بتاريخ 21/07/2019 والخاص بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لفيروس كرونا، احيط علم سيادتكم بعمل الاجراءات الاحترازية اللازمة والواجبة طبقا للأكواد الواردة من وزارة الشباب والرياضة كود رقم (2) اجراءات يتم اتخاذها قبل بدء عودة النشاط الرياضى بالاتحادات فقرة رقم (4) والتى تنص على {مخاطبة جميع الاندية المشاركة فى منافسات الاتحاد اجراء الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كرونا المستجد على لاعبيها قبل المشاركة فى تلك الأنشطة والمسابقات وتقديم شهادة طبية الى اللجنة الطبية بالاتحاد قبل بدء المنافسات} على ان يتم موافاتنا بما يفيد عمل الكشف الطبى والفحوصات الطبية المذكورة فى كود الوزارة الصادر من اللجنة الطبية العليا، مرفقا بشهادة طبية موقعة من الطبيب المسئول مع صورة من كارنيه النقابة، ويتم اعتماد الفحوصات بختم النادى وتحت اشرافه ومسئوليته .



عيد ميلاد المدير الفنى



احتفال سلة الزمالك بعيد ميلادالمدير الفنى



طارق سليم



