شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: نتمنى ألا يكون هناك تأجيل آخر بعد الحدود.. وبيع العراقى بأعلى سعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، على قرار تأجيل مباراة فريقه فى الدورى العام أمام حرس الحدود، عقب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وقال حلبية فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر، "تدخل الدكتور أشرف صبحي مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، أنهى الأزمة تماماً وتم تأجيل المباراة".

وأضاف حلبية، "كل ما يقال عن وجود تهاون غير صحيح مطلقاً، نقيم فى معسكر مغلق منذ 18 يومًا، وخضنا لقاء الزمالك فى الدورى، ولم يدخل أو يخرج أحد، لكن قد يكون هناك احتكاك حدث فى المطعم أو فى أى مكان داخل الفندق".

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وحول المباراة الودية مع فريق الشباب وقال رئيس المصرى، "أجرينا مسحة للاعبين الشباب قبل اللقاء، وشرحنا ذلك لمسئولى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وتفهموا ذلك، ونشيد بقرار التأجيل، ونتمنى أن يكون التأجيل مباراة واحدة، وليس أكثر من ذلك".

من ناحية أخرى، كشف سمير حلبية عن موقف المصرى من بيع كريم العراقى ومحمود وادى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قائلا، "هناك أحاديث بالفعل من جانب الأندية، لكن القيد متوقف حاليا بالنسبة لنا، ولا نلتفت لأى عروض لضم أى لاعب من صفوف المصرى".

وتابع حلبية، "فى حال اتخاذ إدارة المصرى قرار البيع سنبحث عن العرض الأعلى فقط، ولن ننظر لأسماء الأندية".