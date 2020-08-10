شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوى لحارسى الأهلي.. وفايلر يعالج سلبيات مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانا شاقا لثنائى حراسة المرمى بالفريق على لطفى ومصطفى شوبير، وقام الثنائى بأداء العديد من التدريبات الفنية والبدنية الشاقة تحت قيادة يانكون على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، واكتفى الشناوى بأداء البرنامج الاستشفائى لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام إنبى أمس، بينما تغيب شريف إكرامى حارس مرمى الفريق عن مران اليوم بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفنى.

فيما عقد رينيه فايلر محاضرة فنية للاعبى الأهلى قبل انطلاق المران الصباحى الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم، الاثنين، وحرص السويسرى خلال حديثه مع اللاعبين على توضيح النقاط السلبية والإيجابية فى مباراة الفريق أمام انبى أمس.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة انبى أمس، وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على أنبى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدورى الممتاز، سجل محمد هانى هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع فى المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدورى التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، فيما توقف رصيد إنبى عند 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.