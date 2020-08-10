شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية فى مران الأهلي.. وياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة إنبى أمس، وذلك فى نهاية المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة حماسا وأداء جيدا للاعبين، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية .
وبدأ ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعبـ ويخضع ياسر إبراهيم برنامج تأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق وذلك للتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.
يذكر أن اللاعب خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا في «الجيم» بعد إصابته في كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة انبي أمس.
وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.
كانت هذه تفاصيل خبر تقسيمة قوية فى مران الأهلي.. وياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.