شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية فى مران الأهلي.. وياسر إبراهيم يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة إنبى أمس، وذلك فى نهاية المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التقسيمة حماسا وأداء جيدا للاعبين، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية .

وبدأ ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعبـ ويخضع ياسر إبراهيم برنامج تأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق وذلك للتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

يذكر أن اللاعب خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا في «الجيم» بعد إصابته في كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة انبي أمس.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، سجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه ، فيما توقف رصيد إنبي عند 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

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