هل ينضم رمضان صبحى لقائمة الراحلين عن الأهلى فى الموسم الجديد؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل ينضم رمضان صبحى نجم الأهلى قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء فى الموسم الجديد؟.. سؤال بات يفرض نفسه على سطح الأحداث داخل التتش، لاسيما بعدما أصبح مصير صانع ألعاب هدرسفيلد الإنجليزى المعار للنادى الأهلى لنهاية الموسم غامضاً فى الاستمرار مع القلعة الحمراء بالموسم الجديد من عدمه، بعدما فاجأ اللاعب إدارة الأهلى برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء بالدورى المصرى، وطلب مهلة قبل توقيع عقد جديد مع النادى الأحمر، رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة.

ويفتقد النادى الأهلى ثلاثة من اللاعبين الكبار داخل الفريق بالموسم الجديد بعد انضمام أحمد فتحى بشكل رسمى لبيراميدز بداية من الموسم المقبل لمدة ثلاثة سنوات بعد رفضه العرض المادى من القلعة الحمراء بنهاية عقده هذا الموسم، ومن قبله شريف إكرامى الذى رفض تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى بداعى رغبته فى التواجد بشكل أساسى فى الملعب، وهذا لن يتحقق فى ظل استمرار محمد الشناوى مع القلعة الحمراء ليقترب من الانتقال لبيراميدز، فضلا عن الغياب المنتظر لحسام عاشور كابتن الأهلى الذى رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر استمراره لعدم الحاجة لجهوده لترفض إدارة الأهلى تجديد عقده وتطالب بالاعتزال نهاية الموسم، وهو الأمر الذى رفضه اللاعب بعد فاصل من الأزمات بين الطرفين ليقرر مسئولو القلعة الحمراء توجيه الشكر له والاكتفاء بما قدمه مع المارد الأحمر.

الأهلى تعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هدرسفيلد لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.

تلقى رمضان صبحى استدعاءً رسميًا من ناديه الإنجليزى هيدرسفيلد من أجل العودة لإنجلترا والانتظام فى تدريبات الفريق، الأمر الذى تسبب فى حالة طوارئ داخل الأهلى ويكثف مسؤولو الأخير اتصالاتهم مع مسؤولى هدرسفيلد واللاعب فى الوقت الراهن لإنهاء هذا الملف.

رمضان صبحى لم يرتد سوى قميص الأهلى فى الدورى المصرى، وشارك صاحب الـ 23 عاماً فى 79 مباراة، سجل رمضان صبحى 17 هدفاً وصنع 13 آخرين، وكان موسم 2016 هو الأنجح لرمضان عندما سجل 6 أهداف وصنع 12 هدفاً آخرين فى كل البطولات مع الأهلى.

مستوى رمضان صبحى خلال الموسم الماضى منذ انتقاله إلى الأهلى فى يناير 2019 لم يكن بتلك الفاعلية التى أظهرها اللاعب مع المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، نظرًا لأنه سجل هدفين وصنع 4 أهداف أخرى خلال 26 مباراة.

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أداء رمضان صبحى تطور بشكل واضح مع الأهلى تحت قيادة رينيه فايلر الذى تولى قيادة الشياطين الحمر بداية من الموسم الجارى وحقق العديد من النجاحات، أبرزها الاقتراب من حصد لقب الدورى الممتاز بعد التربع على عرش المسابقة برصيد 49 نقطة، والتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما نجح فى تطوير موهبة رمضان، وهو ما أكده العديد من المحللين والخبراء.

وظهر رمضان بصورة جيدة رفقة المدرب السويسري، بداية من الموسم الجاري، على الرغم من لعبه 4 مباريات فقط (3 فى الدورى المصرى + مباراة فى دورى أبطال إفريقيا) إلى جانب مباراة كأس السوبر المصري.

وتعرض رمضان صبحى لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة تجاوزت 3 أشهر، وكانت أفضل فتراته فى الموسم الحالى خلال مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة تحت 23 عام والتى تألق خلالها بشكل ملفت وحصل على جائزة أفضل لاعب فى البطولة بعدما استطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

وسبق لرمضان صبحى خوض تجربتين احترافيتين على سبيل الإعارة الأولى فى موسم 2016 ضمن صفوف فريق ستوك سيتى الإنجليزى والثانية فى موسم 2018 ضمن صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.