شاهد أبناء محمد زيدان قبل توجههم لأول يوم مدرسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام بعدة صور نشرها لابنيه أثناء ذهابهما إلى المدرسة حيث ظهر ابناه معاً فى صورة واحدة وهما يرتديان حقائبهما قبل التوجه إلى المدرسة.
زيدان
وفي وقت سابق، احتفل محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق، بعيد ميلاد نجله الأصغر "زيزو" الذى أكمل عامه الثانى عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ونشر محمد زيدان صوراً لأبنائه الثلاثة وزوجته، وعلق قائلا:"عامان من الحب والسعادة منذ قدومك، عيد ميلاد سعيد لقردنا الصغير.. بنحبك جداً".
وعلى جانب آخر ، قال محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني والعديد من الأندية الأوربية السابق، إن فيروس كورونا وقف حائلا أمام فترة معايشة له في العديد من الأندية الأوروبية قائلا: "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكة، وراض تماماً عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم".
وأوضح محمد زيدان خلال تصريحات تلفزيوينة، أن يورجن كلوب هو الأب الروحي له وأنه سبب رئيسي في نجاح محمد صلاح مع ليفربول قائلا "كل اللاعبين تحب يورجن كلوب حتى من لا يلعب منهم.. وتحدثت معه بعد انضمام صلاح الي ليفربول وليس قبله و محمد صلاح مجتهد جداً ومركز في الملعب فقط وكلوب يحبه لهذا الأمر".
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