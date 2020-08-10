شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبناء محمد زيدان قبل توجههم لأول يوم مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام بعدة صور نشرها لابنيه أثناء ذهابهما إلى المدرسة حيث ظهر ابناه معاً فى صورة واحدة وهما يرتديان حقائبهما قبل التوجه إلى المدرسة.



زيدان





وشارك محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق بصورة رومانسية ظهر فيها مع زوجته على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وأطل زيدان وزوجته وهما يرتديان ملابس سوداء، وظهر نجم الفراعنة السابق وهو يحتضن زوجته ويلتقط معها صورة "سيلفي" ويوجه لها رسالة قائلا: " كل ما أنت عليه هو كل ما سأحتاجه".

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وفي وقت سابق، احتفل محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق، بعيد ميلاد نجله الأصغر "زيزو" الذى أكمل عامه الثانى عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ونشر محمد زيدان صوراً لأبنائه الثلاثة وزوجته، وعلق قائلا:"عامان من الحب والسعادة منذ قدومك، عيد ميلاد سعيد لقردنا الصغير.. بنحبك جداً".