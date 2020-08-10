شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يتقمص دور المصور في مران الأهلي استعداداً للإنتاج..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النادي الأهلي مرانه الصباحي على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب الفوز الأخير الذي حققه الفريق الأحمر في مباراة الأمس على نظيره إنبي بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة 15 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث رفض رينية فايلر مدرب الفريق منح اللاعبين أي راحة قبل لقاء الانتاج الحربي، وشهد المران تدريبات قوية لحراس المرمى، كما ظهر مصطفى شوبير حارس الفريق الصاعد، متقمصاً دور المصور في تدريبات الفريق.

في سياق آخر، يجتمع المدير الفنى التشيكى لناشئى الأهلى الجديد مع محمود الخطيب، رئيس النادى، صباح اليوم فى مقر النادى بالجزيرة، لوضع استراتيجية العمل قبل توليه المسئولية الفنية خلال الفترة المقبلة، ونجح الأهلى فى التعاقد مع مدرب تشيكى للعمل مديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، فى ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلى أن المدرب التشيكى واحد من أفضل مدربى العالم فى تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة فى هذا الملف.

واتفق مسئولو الأهلى مع المدرب أن يكون التعاقد لمدة موسمين قابلين للزيادة، تمهيداً لوضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير القطاع وتحقيق أكبر استفادة منه وتقليص الاحتياج للصفقات الخارجية فى السنوات المقبلة وزيادة الاعتماد على قطاع الناشئين فى تصدير مواهب للفريق الأول، وأكد الخواجة للجنة التخطيط بالأهلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتوحيد طريقة اللعب فى قطاع الناشئين بالربط مع متطلبات الفريق الأول، وبالتنسيق مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ويعلن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلى تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع وعلى رأسهم بروكيتش خلال الساعات القادمة، بعد موافقة مجلس إدارة النادى على التصور بالكامل.

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وحقق فريق الأهلى فوزاً ثميناً على إنبى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدورى الممتاز، سجل محمد هانى هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 64 وأضاف على معلول الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع فى المباراة الأولى للفريقين بعد عودة بطولة الدورى التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، وشهدت المباراة حضور مجلسى الأهلى وانبى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 52 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلته نحو الحفاظ على لقب الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، فيما يتوقف رصيد إنبى عند 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.