شكرا لقرائتكم خبر عن التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع المدرب التشيكي ميشيل بروكيتش كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلي أن بروكيتش يعد واحد من أفضل مدربي العالم في مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة في هذا الملف.

وأتفق مسئولو الأهلي مع بروكيتش أن يكون التعاقد لمدة موسمين قابلين للزيادة تمهيداً لوضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير القطاع وتحقيق أكبر استفادة منه وتقليص الاحتياج للصفقات الخارجية في السنوات المقبلة وزيادة الاعتماد على قطاع الناشئين في تصدير مواهب للفريق الأول، وأكد بروكيتش للجنة التخطيط بالأهلي أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتوحيد طريقة اللعب في قطاع الناشئين بالربط مع متطلبات الفريق الأول، وبالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ويعلن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع وعلى رأسهم بروكيتش خلال الساعات القادمة، بعد موافقة مجلس إدارة النادي على التصور بالكامل.