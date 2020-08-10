شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن أزمة المصرى: لماذا لا تطبق عقوبات ضد الإهمال فى إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، عن تمنياته بالشفاء العاجل لمصابى النادى المصرى، بعدما كشف الفريق البورسعيدى عن 16 حالة إيجابية بفيروس كورونا بين صفوفه، بعدما خضع الفريق لمسحة طبية خلال الأيام الماضية استعداداً لمباراة حرس الحدود بالدورى.

وقال عضو المقاولون فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، نحن نطبق نظاما احترافيا، لذا يجب معاقبة المقصرين، بالتأكيد أتمنى الشفاء لجميع مصابى النادى المصرى، ولكن كان يجب أن يتم الاحتياط بشكل أكبر تجاه الوباء المنتشر.

وأضاف عادل، نحن فى المقاولون طبقنا عقوبة 50 ألف جنيه على من يتعرض للإصابة، بل وسيتم خصم فترة غيابه للعلاج من عقده مع النادى، من أجل منع أى تقصير أو إهمال، وكان يجب أن تتبع الأندية هذا الأمر وألا تتهاون فى حماية لاعبيها.

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وأشار عضو المقاولون إلى أن المرض أمر قدرى ولكن يجب أن يكون هناك حرص والتزام، وفى اجتماعى مع لاعبى المقاولون أكدت على هذا الأمر وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الازدحام والمناسبات التى قد تجعلهم عرضة للفيروس.

فى سياق آخر، ويخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى.

من جهته أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

ويحتل المقاولون المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.