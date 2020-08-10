الحدود: لم نمانع تأجيل لقاء المصري.. ونتضامن مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد حليم، المدير الفني لفريق حرس الحدود، إن إدارة ناديه لم تمانع تأجيل مباراة الفريق ضد المصري والتي تم تأجيلها بسبب إصابات كورونا.

وكان من المقرر أن يلتقي المصري مع حرس الحدود في تمام الرابعة عصر اليوم الاثنين ضمن مؤجلات الاسبوع الـ18 من بطولة دوري we المصري، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال حليم: "النادي أعلن تضامنه مع المصري ولم نمانع تأجيل المباراة".

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وأضاف: "وضعنا أنفسنا في نفس الموقف، والكل مُعرض للإصابة بالفيروس".

وعن استعداداته لمباراة دجلة، قال : "سنخوض تراي ماتش استعدادا لمباراة وادي دجلة الجمعة المقبل في القاهرة، وسندخل معسكر مغلق قبل اللقاء بيومين".

جدير بالذكر أن حرس الحدود يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.