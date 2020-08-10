فيفا يحتفل بعيد ميلاد حسام حسن الـ54

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد ميلاد حسام حسن لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق.
ويحتفل اليوم الاثنين (10 أغسطس) التوأم حسام وإبراهيم حسن بعيد ميلادهما الـ54.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وضع فيفا صورة لحسام حسن وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد رقم 54 لواحد من أفضل لاعبي إفريقيا على الإطلاق".
وسبق لحسام حسن اللعب بقميص العديد من الأندية المصرية مثل الأهلي، الزمالك، الاتحاد والمصري، كما خاض تجربة احترافية في صفوف باوك اليوناني ونوشاتل السويسري.
وعلى الصعيد التدريبي، سبق لحسام حسن تدريب المصري، الزمالك، الإسماعيلي، مصر للمقاصة، سموحة ومنتخب الأردن.
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