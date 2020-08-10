أول تعليق من المصري على قرار تأجيل مباراته ضد الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سمير حلبية رئيس النادي المصري، إن قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق البورسعيدي ضد حرس الحدود "عادل"، لافتًا إلى أن تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أنهى الأزمة.

وكان من المقرر أن يلتقي المصري مع حرس الحدود في تمام الرابعة عصر اليوم الاثنين ضمن مؤجلات الاسبوع الـ18 من بطولة دوري we المصري، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال حلبية: "لم نغادر معسكر الفريق، شرحنا كل الأمور لعمرو الجنايني وبدوره تفهم الوضع وبناء عليه تم اتخاذ القرار المناسب".

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وعن المباراة الودية التي خاضها اللاعبون عقب لقاء الزمالك، قال حلبية: "أجرينا مسحة للاعبين الشباب قبل المباراة، قرار اتحاد الكرة عادل ومحترم".

وتابع: "نتمنى تأجيل مباراة واحدة، ولا نضطر لتأجيل لقاء آخر".

وعن اهتمام الأهلي والزمالك ببعض لاعبي المصري خاصة محمود وادي، قال رئيس النادي البورسعيدي: "ما يتردد مجرد كلام، ولن نناقش أية أمور قبل فتح قيد الأندية، ما يثار عن تحديد سعر بيع أي لاعب غير صحيح".