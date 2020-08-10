بيانان وقرار جديد بشأن كورونا.. كيف تغيرت وجهة اتحاد الكرة في 24 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تراجع اتحاد الكرة عن قراره بالإبقاء على الجدول المعلن لبطولة الدوري الممتاز، بعدما تمسك بإقامة مباراة المصري وحرس الحدود في موعدها الرابعة عصر اليوم الإثنين، ضمن الجولة الـ18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأظهرت نتائج مسحات الكشف عن فيروس كورونا قبل المباراة، إصابة 16 فردا بالنادي المصري بينهم 12 لاعبا، و4 أفراد بالجهاز الفني.

المصري طالب بتأجيل المباراة نظرا لعدد الإصابات الكبير، فيما أصدر اتحاد الكرة بيانا للتمسك ببقاء المباراة في موعدها.

كما اتهم اتحاد الكرة، النادي المصري بالتقصير، وأن الإصابات جاءت نتيجة عدم اتباع الإجراءات الاحترازية الواجبة لتجنب الإصابة بكورونا.

واعتبر اتحاد الكرة أن تأجيل تلك المباراة، يستتبعه بالضرورة تأجيل 3 مباريات أخرى للمصري، فترة العزل التي سيخضع لها اللاعبون.

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وأتاح اتحاد الكرة في بيانه، الفرصة للنادي المصري لعمل مسحات لعدد إضافي من اللاعبين الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة، لإعطاء الفرصة أمام الجهاز الفني للفريق لتعويض غياب المصابين، وذلك حفاظا على انتظام المسابقة.

وضغط المصري خلال الساعات الأخيرة من يوم الأحد، من أجل تأجيل المباراة.

سمير حلبية، رئيس المصري، أكد أن فريقه سيجري مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني لتحديد موقفهم من مواجهة الحرس، مشيرًا إلى أنه اتفق مع أشرف صبحي وزير الرياضة، على تأجيل المباراة حال وصول عدد الحالات المصابة لـ 12 فردًا.

لم تمر ساعات قليلة، حتى أعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود فقط، على أن تستكمل بقية مباريات الفريق البورسعيدي بشكل طبيعي دون تأجيل أي مباراة أخرى.

وألحق اتحاد الكرة في بيانه قرارا جديدا بناءً على توصية اللجنة الطبية، بإعادة النظر في إقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية، وحدد العدد في حالة تجاوز 10 مصابين بكورونا.