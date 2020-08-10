"خبير تشيكي".. من هو "بروكيتش" المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش للعمل كمدير فني لقطاع الناشئين في كل المراحل السنية.

واستقر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال الناشئين، في ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية واللائحية.

وقال الأهلي في بيانه عبر موقعه الرسمي، أن تلك الخطوة تأتي للنهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وأشار الأهلي أنه تم التعاقد مع الخبير التشيكي بعد دراسة شاملة للقطاع واحتياجاته، وكيفية النهوض به لمضاهاة قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية.

وكشف الأهلي أنه التعاقد مع ميشال جاء بعد سلسلة من المفاوضات قام بها أمير توفيق، مدير التعاقدات بالتنسيق مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وبالرجوع إلي لجنة التخطيط للكرة وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي.

ووصل ميشال إلى القاهرة فجر الأحد واستقبله خالد بيبو وأمير توفيق وسمير عدلي مدير العلاقات العامة، حيث قام «بروكيتش» بتوقيع تعاقده مع النادي لمدة عامين

ومن المقرر أن يتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بخريطة العمل واحتياجات القطاع وتحديد مواعيد بداية التدريبات لفرق الناشئين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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من هو الخبير التشيكي؟

وقام النادي الأهلي بنشر السيرة الذاتية لميشال من أجل أن يتعرف عليه جماهير النادي الأهلي.

- يحمل رخصة UEFA PRO وهي أعلى الشهادات التدريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين والتي تتيح لهم تولي أكبر الفرق والمنتخبات في أوروبا، كما يحمل التشيكي رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA Children A team ».

- شغل منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم 2016- 2018 ، والمسئول عن فرق الناشئين، وساهم في إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولي والأوروبي UEFA و FIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و 19 و 21 في حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا.

- تولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براج أحد أكبر أندية جمهورية التشيك وأعرقها، وقدم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول ومنتخب التشيك وفرض أسماءهم على فرق القمة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

- قدم العديد من المشاريع القومية الكبرى في جمهورية التشيك لتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على سبيل الهواية.

- دفعت قدرات بروكيتش وفكره الرائد ميلان هنيليكا، مفوض الحكومة التشيكية للرياضة للتصريح في وقت سابق بأن «ميشال بروكيتش على الأرجح يعد أحد أفضل المهنيين العاملين في الرياضة التشيكية بشكل عام من حيث إعداد المشاريع الاستراتيجية».

- نجح بروكيتش في إعادة دوكلا براج أحد أفضل الأندية في تاريخ التشيك إلى الدوري التشيكي الممتاز بعد غياب 20 عامًا.