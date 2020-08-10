اتحاد الكرة: تأجيل مباريات الفرق التي يتجاوز عدد حالات المصابين 10 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
طالبت اللجنة الطبية باتحاد الكرة بإعادة النظر في إقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية بفيروس كورونا.
وأكد اتحاد الكرة في بيان له، أنه في حالة تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسميا في قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد سيتم تأجيل مباراته، على أن تكون الحالات معتمدة رسميا من اللجنة الطبية.
وكان 12 لاعبا من فريق المصري، بالإضافة لـ4 من الجهاز الفني أصيبوا بفيروس كورونا قبل مباراة حرس الحدود.
وكان مقررا أن يلتقي المصري وحرس الحدود في الرابعة مساء الإثنين، على ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ18 ببطولة الدوري.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة نظرا لإصابة لاعبي المصري بفيروس كورونا.
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