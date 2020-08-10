رسميًا.. تأجيل لقاء المصري والحدود بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود بدوري we المصري بعدما أكدت نتائج المسحات التي خضع لها الفريق البورسعيدي استمرار إيجابية 12 حالة بفيروس كورونا.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت أمس الأحد إصابة 16 فردًا (12 لاعبا و4 في الجهاز الفني) بين صفوف المصري بفيروس كورونا.

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وبناء عليه وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، على أن يحدد موعدا جديدا للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن.

كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضا للحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن مباراة المصري وحرس الحدود كان من المقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الاثنين ضمن مؤجلات الاسبوع الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.