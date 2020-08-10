كيف سيتأثر الاتحاد بغياب رفعت وسيسيه ضد الزمالك؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يخوض فريق الاتحاد السكندري مباراة غاية في الأهمية عندما يواجه نظيره الاتحاد السكندري على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من مسابقة دوري we المصري.

"زعيم الثغر" بقيادة مدربه المخضرم طلعت يوسف سيخوض لقاء الزمالك مفتقدًا ستة لاعبين في صفوفه وهم: ويلسون وأكوي وأنيس سالتو ونور السيد بجانب أحمد رفعت ورازق سيسيه بسبب بند الذي وضعه الزمالك بمنع الثنائي المعار في المشاركة عندما يلتقي الفريقين.

الاتحاد خلال هذا الموسم أحرز 17 هدفًا خلال 17 مباراة في المسابقة المحلية، حيث يأتي أحمد رفعت في صدارة أبرز لاعبي "زعيم الثغر" سواء على مستوى التهديف أو صناعة الأهداف.

صاحب الـ27 عامًا، استطاع خلال الموسم الحالي من نسخة الدوري (2019 - 2020)، أن يشارك في 12 مباراة، استطاع من خلالها أن يسجل أربعة أهداف ويصنع أربع تمريرات حاسمة أيضًا.

قوة رفعت الهجومية تواصلت من خلال تقديمه 32 تمريرة كادت أن تتحول إلى أهداف تم استغلال منها أربع تمريرات ليكون الأبرز من حيث عدد التمريرات في صفوف الاتحاد.

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مستوى رفعت بعد مرور نصف موسم فقط جعل نادي الزمالك يطلب بعودة اللاعب من جديد لتدعيم الجانب الهجومي في الفريق الأبيض منذ أن تم التعاقد معه من صفوف إنبي في موسم (2016 - 2017).

وتعتبر القدم اليمنى لرفعت هيّ الأهم لدى اللاعب بعدما سجل ثلاثة أهداف مقابل تسجيله هدف وحيد فقط من القدم اليسرى.

ويعتبر الشوط الثاني الأهم عند رفعت بعدما سجل ثلاثة أهداف مقابل تسجيله هدف وحيد في الشوط الأول.

في المقابل، يأتي الإيفواري الشاب رزاق سيسيه أقل تأثيرًا بعض الشيء عن أحمد رفعت في الموسم الحالي، فلاعب الزمالك المعار للاتحاد شارك في 15 مباراة بواقع (1397 دقيقة).

صاحب الـ21 عامًا، استطاع أن يسجل هدفين مقابل صناعة تمريرة واحدة حاسمة بعدما قدّم 16 تمريرة كادت أن تتحول لأهداف.

سيسيه لا يختلف عن رفعت كثيرًا حيث جاءت هدفيه مع الاتحاد في الموسم الحالي في الشوط الثاني أيضًا.

وإجماليًا استطاع الثنائي رفعت وسيسيه أن يسجلان ستة أهداف من أصل 17 هدف، بجانب تقديم خمس تمريرات حاسمة.