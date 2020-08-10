مران الأهلي.. ياسر يبدأ الجري.. نصائح فايلر.. وجلسة مع الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس.
وتفوق الأهلي على نظيره إنبي بهدفين دون رد، ليواصل ابتعاده بصدارة جدول دوري we المصري برصيد 52 نقطة.
وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إجراء تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة انبي أمس، وذلك في نهاية المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة
وشهدت التقسيمة حماسا وأداء جيدا للاعبين، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية.
وعقد رينيه فايلر، جلسة خاصة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق على هامش المران، وحرص المدرب السويسري على توجيه بعض التعليمات الفنية له بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال مباراة أمس الأحد أمام إنبي.
واكتفى الشناوي بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس، بينما تغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عن مران اليوم بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني.
وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى مرانا شاقا لثنائي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير.
وقام الثنائي بأداء العديد من التدريبات الفنية والبدنية، بينما اكتفى الشناوي بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام إنبي أمس.
كما ناقش فايلر مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عددًا من الأمور الإدارية التي تخص الفريق واللاعبين في الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر، بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق خوض تدريبات الجري حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعب.
ويخضع ياسر إبراهيم برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق وذلك للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.
وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة انبي.
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