مران الأهلي.. ياسر يبدأ الجري.. نصائح فايلر.. وجلسة مع الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي أمس.

وتفوق الأهلي على نظيره إنبي بهدفين دون رد، ليواصل ابتعاده بصدارة جدول دوري we المصري برصيد 52 نقطة.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على إجراء تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة انبي أمس، وذلك في نهاية المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة

وشهدت التقسيمة حماسا وأداء جيدا للاعبين، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية.

وعقد رينيه فايلر، جلسة خاصة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق على هامش المران، وحرص المدرب السويسري على توجيه بعض التعليمات الفنية له بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال مباراة أمس الأحد أمام إنبي.

واكتفى الشناوي بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس، بينما تغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عن مران اليوم بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني.

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وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى مرانا شاقا لثنائي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير.

وقام الثنائي بأداء العديد من التدريبات الفنية والبدنية، بينما اكتفى الشناوي بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام إنبي أمس.

كما ناقش فايلر مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عددًا من الأمور الإدارية التي تخص الفريق واللاعبين في الفترة المقبلة.

على الجانب الآخر، بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق خوض تدريبات الجري حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعب.

ويخضع ياسر إبراهيم برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق وذلك للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ مما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة انبي.