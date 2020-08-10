خاص.. المصري: اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، إن اتحاد الكرة أبلغ النادي بتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود.

وكان مقررًا أن يلتقي المصري وحرس الحدود على ملعب برج العرب ضمن الأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري، في تمام الرابعة عصر اليوم الإثنين.

وقال طارق هاشم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اللجنة الطبية قامت بعمل مسحات صباح اليوم الإثنين، لـ12 لاعبا من اللاعبين الذين لم يجرى لهم مسحات من قبل".

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وأكمل: "من المقرر أن تظهر نتيجة تلك المسحات خلال من 4 لـ5 ساعات".

وأصيب 16 فردا بالنادي المصري، بينهم 12 لاعبا، و4 من أفراد الجهاز الفني.

ورفض اتحاد الكرة تأجيل المباراة، حيث أوضح في بيان له مساء الأحد، أن عدد الإصابات الكبير نتيجة تقصير من النادي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.