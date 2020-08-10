اتحاد الكرة: تأجيل مباريات أي فريق لديه أكثر من ١٠ لاعبين مصابين بكورونا

حدد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عدد معين من اللاعبين، يضطر مع إصابتهم بفيروس كورونا تأجيل مباراة الفريق.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أنه سيتم تأجيل مباريات الفرق التي يظهر بها أكثر من ١٠ حالات مصابة بفيروس كورونا، شرط أن تكون نتائج المسحات معتمدة من اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة محمد سلطان، وهو ما اضطر اتحاد الكرة لتأجيل لقاء المصري وحرس الحدود اليوم بالجولة الـ١٨

للدوري.في نفس السياق، أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار ايجابية 12 حالة ، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم و لعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم.وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد ظهر اليوم اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد ، حيث وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررا اقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يحدد موعدا جديدا للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن.كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضا للحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري.