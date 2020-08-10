مران بدني شاق لثنائي حراسة المرمى بالأهلي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا شاقا لثنائي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير.
وقام الثنائي «لطفي» و«شوبير» بأداء العديد من التدريبات الفنية والبدنية
واكتفى الشناوي بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام إنبي أمس بينما تغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عن مران اليوم بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة انبي أمس.
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