مران بدني شاق لثنائي حراسة المرمى بالأهلي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا شاقا لثنائي حراسة المرمى بالفريق علي لطفي ومصطفى شوبير.

وقام الثنائي «لطفي» و«شوبير» بأداء العديد من التدريبات الفنية والبدنية

الشاقة تحت قيادة يانكون على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.واكتفى الشناوي بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام إنبي أمس بينما تغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عن مران اليوم بعد حصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد مواجهة انبي أمس.