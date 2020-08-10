جولة تفقدية للتشيكي بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي بمقر الجزيرة

قام التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بجولة تفقدية في مقر الجزيرة صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد توقيع عقود توليه المهمة وذلك في صحبة خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

شهدت الجولة تفقد المدرب التشيكي لمنشآت مقر النادي بالجزيرة ودولاب البطولات، بالإضافة إلى زيارة ملعب التتش.

وقام «بروكيتش» بتوقيع تعاقده مع النادي بعد اجتماع مع رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة ، وفي حضور خالد بيبو وأمير توفيق.

وذلك في صحبة خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.شهدت الجولة تفقد المدرب التشيكي لمنشآت مقر النادي بالجزيرة ودولاب البطولات، بالإضافة إلى زيارة ملعب التتش.وقام «بروكيتش» بتوقيع تعاقده مع النادي بعد اجتماع مع رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة ، وفي حضور خالد بيبو وأمير توفيق.

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