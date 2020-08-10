مدافع الدراويش : فرصة الإسماعيلي جيدة في البطولة العربية

قال محمد مجدى الجمل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى: "إنه يتطلع بشكل دائم لبذل قصارى جهده من أجل الظهور بشكل مختلف ومميز مع الفريق خلال منافسات بطولة الدورى الممتاز".

وقال مجدي أنه يوجد أكثر من لاعب مميز فى مركزى ، الجميع يقدم أفضل ما لديه مع

التدريبات إضافة للوديات ،والأفضل سيحصل على فرصة المشاركة مع الفريق وفقًا لرؤية الجهاز الفنى التى احترمها بكل شك”.وأتبع مدافع الفريق : "مواجهة المصرى فريقى السابق ستكون صعبة للغاية نظرًا لرغبة الفريقين فى حصد الثلاث نقاط لكننا عازمون على تحسين مركزنا بالمسابقة ". وأضاف مجدي قائلًا :" اتخذ فترة الإعداد فرصة جيدة من أجل استعادة مستوايا المعروف للجميع ، فى ظل حالة الإصرار والتنافسية التى يفرضها الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز ".وأنهى قائلًا :" أمامنا فرصة جيدة وهى البطولة العربية بعد أن قطعنا فيها شوطًا كبيرًا بإقصاء فرق من العيار الثقيل ولن نتخلى عن حلم التتويج بها ".