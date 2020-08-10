أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار إيجابية 12 حالة، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم ولعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم.

وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد ظهر اليوم اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، حيث وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررًا إقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يُحدد موعد جديد للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن.

جاء القرار على ضوء طلب اللجنة الطبية بالنظر مستقبلًا في إقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية لفيروس

كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظًا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضًا للحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري. الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررًا إقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يُحدد موعد جديد للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن.جاء القرار على ضوء طلب اللجنة الطبية بالنظر مستقبلًا في إقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية لفيروس كورونا ، حيث حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسميًا في قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد، على أن تكون الحالات معتمدة رسميًا من اللجنة الطبية.كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظًا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضًا للحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة المصري مع حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.