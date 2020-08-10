الأهلي يتعاقد مع الخبير التشيكي بروكيتش لتطوير قطاع الناشئين

استمرارًا للتطوير المستمر الذي يشهده قطاع كرة القدم، تعاقد النادي الأهلي اليوم رسميًا مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش للعمل مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بكرة القدم فى كل المراحل السنية فى خطوة كبيرة للنهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول.
جاء قرار التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش بعد دراسة شاملة للقطاع واحتياجاته، وكيفية النهوض به لمضاهاة قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية.
كان الأهلي استقر على الاستعانة بإحدى الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال الناشئين، في ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية واللائحية.
وتم التعاقد مع الخبير التشيكي بعد سلسلة من المفاوضات قام بها أمير توفيق، مدير التعاقدات بالتنسيق مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين
يذكر أن «بروكيتش» شغل منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم 2016- 2018، والمسئول عن فرق الناشئين، وأسهم في إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولي والأوروبي UEFA و FIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و19 و21 في حصد الكثير من الميداليات ببطولة أمم أوروبا، كما تولى بروكيتش منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براج، أحد أكبر أندية جمهورية التشيك وأعرقها، وقدم الكثير من اللاعبين لصفوف الفريق الأول ومنتخب التشيك وفرض أسماءهم على فرق القمة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا .
وقدم بروكيتش الكثير من المشاريع القومية الكبرى في جمهورية التشيك لتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على سبيل الهواية. ودفعت قدرات بروكيتش وفكرة الرائد ميلان هنيليكا، مفوض الحكومة التشيكية للرياضة للتصريح في وقت سابق بأن «ميشال بروكيتش على الأرجح يعد أحد أفضل المهنيين العاملين في الرياضة التشيكية بشكل عام من حيث إعداد المشاريع الاستراتيجية».
ونجح بروكيتش في إعادة دوكلا براج أحد أفضل الأندية في تاريخ التشيك إلى الدوري التشيكي الممتاز بعد غياب 20 عامًا.
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