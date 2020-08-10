اليوم .. أيقونة الجودو محمد رشوان يفتتح الدورة التدريبية الإفتراضية للأولمبياد الخاص

يوجه مساء اليوم بطل الجودو الأولمبي محمد على رشوان كلمه افتتاحية فى الدورة التدريبية الاقليمية الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM والتى تتناول أساسيات تدريب الجودو للاعبين .

فى ضوء العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص ، والتى حرص عدد كبير من المدربين والمدربات من مختلف الدول العربية على الاشتراك فى تلك الدورة منذ الاعلان عن مشاركة رشوان فيها.

ويشرف عليها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى ويقوم الاولمبياد الخاص المصرى بتنظيمها.

وجاء حرص أيقونة الجودو الأوليمبى محمد رشوان فى المشاركة فى هذه الدورة دعما منه لحركة الأولمبياد الخاص والدور الذى تقوم به فى خدمة رياضات ذوي الإعاقة الفكرية ، ومن بينها رشوان فيها.ويشرف عليها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى ويقوم الاولمبياد الخاص المصرى بتنظيمها.وجاء حرص أيقونة الجودو الأوليمبى محمد رشوان فى المشاركة فى هذه الدورة دعما منه لحركة الأولمبياد الخاص والدور الذى تقوم به فى خدمة رياضات ذوي الإعاقة الفكرية ، ومن بينها رياضة الجودو ، وسعى الرئاسة الاقليمية إلى نشر تلك الرياضة لتحفيز برامج المنطقة على المشاركة فى الالعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 بأكبر عدد من الدول واللاعبين . ويلقي المحاضرة الرئيسية الدكتور شريف هنوهم الأستاذ بكلية التربية بنين جامعة حلوان ، المحاضر الدولى المعتمد فى الأولمبياد الخاص ، نائب رئيس اللجنة الفنية لرياضة الجودو بالألعاب العالمية بأبوظبى 2019 ، رئيس منطقة القاهرة والجيزة للجودو ومدرب منتخب مصر السابق.

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