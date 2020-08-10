اتجاه في اتحاد الكرة لتأجيل مباراة المصري وحرس الحدود

يسود اتجاه قوى لدى اتحاد الكرة لتأجيل مباراة المصري وحرس الحدود التي كان مقررًا لها اليوم في الجولة الـ١٨ للدوري.

ويفكر مسؤولو اتحاد الكرة جديًّا في تأجيل المباراة بعد إصابة ١٢ لاعبًا من المصري بفيروس كورونا.

كان اتحاد الكرة يرفض مبدأ التأجيل حفاظًا على انتظام مسابقة الدوري الممتاز وعدم الإضرار بها.

يذكر أن طارق العشري، مدرب المصري، وعبدالظاهر السقا، مدير الكرة، أيضًا أصيبا بفيروس كورونا.



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