رياضة | الدوري المكسيكي.. تعادل بين سان لويس وأطلس بهدف لكل فريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 10 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري المكسيكي.. تعادل بين سان لويس وأطلس بهدف لكل فريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق أتلتيكو سان لويس مع ضيفه أطلس جواد لاخارا 1 / 1 ، مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش)، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري المكسيكي.

وتقدم مارسيلو كوريا لفريق أطلس في الدقيقة 19، قبل أن يدرك ماورو كويروجا التعادل لفريق أتلتيكو سان لويس في الدقيقة 35.

وبهذه النتيجة رفع فريق أتلتيكو سان لويس رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع عشر، فيما حصد أطلس نقطته الأولى منذ بداية الموسم محتلا المركز السادس عشر.